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Волгоградскому чиновнику дали 2 года за взятку

Сегодня, 13:22
Lopatin
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Волгоградскому чиновнику дали 2 года за взяткуБывший заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Сергей Тараканов признан судом виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Об этом рассказали в региональной прокуратуре, поддержавшей государственное обвинение.
В ходе заседания Центрального районного суда установлено, что Тараканов предложил представителю фирмы, занимавшейся поставкой технологического оборудования для пищеблока детского сада в Дзержинском районе, передать ему денежные средства за беспрепятственное принятие оборудования, а также своевременную оплату по ранее заключенным муниципальным контрактам. По договоренности в феврале 2016 года обвиняемый получил 300 тысяч рублей. Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК РФ.
Прокуратура настаивала на квалификации действий Тараканова как получение взятки и назначении наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей.
Центральный районный суд переквалифицировал действия Тараканова на мошенничество и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, до вступления приговора в законную силу Тараканов оставлен под домашним арестом. Вопрос об обжаловании приговора будет решен по мере его поступления в прокуратуру.
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