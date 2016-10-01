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» » Мошенник обманул 29-летнюю камышанку, используя соцсеть

Мошенник обманул 29-летнюю камышанку, используя соцсеть

Сегодня, 10:55
Lopatin
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Мошенник обманул 29-летнюю камышанку, используя соцсеть4 января в отдел полиции города Камышина обратилась 29-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестный, использовав интернет-страницу в социальных сетях, от имени ее знакомой, мошенническим путем завладел данными банковской карты заявительницы. Через некоторое время с нее были списаны средства в сумме 4 600 рублей.
Девушка слышала о таких видах мошенничества из средств массовой информации, но думала, что переписывается с подругой.
По данному факту проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МО МВД России «Камышинский».
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