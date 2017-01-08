Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

» » В Котовском районе к селянке зашел грабитель в карнавальной маске

В Котовском районе к селянке зашел грабитель в карнавальной маске

Сегодня, 11:44
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В Котовском районе к селянке зашел грабитель в карнавальной маскеНакануне Рождества жертвой грабителя стала 82-летняя жительница станицы Лапшинской Котовского района.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, вечером 6 января пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о совершенном преступлении.
По ее словам, к ней в дом постучался неизвестный мужчина, лицо которого скрывала карнавальная маска. Во время колядования гость неожиданно вырвал у нее из рук кошелек и скрылся.
Уже на следующий день оперативники задержали подозреваемого – неоднократно судимого 38-летнего местного жителя, который сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному за открытое хищение чужого имущества грозит до 4 лет лишения свободы.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Дзержинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже

Полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже крупной суммы денег

Беременная женщина стала жертвой сексуального насилия

Фирма по вскрытию замков помогла вору попасть в квартиру

В Камышине сотрудница полиции помогла задержать грабителя

В Городищенском районе полицейские задержали мошенника

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги