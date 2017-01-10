Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

» » Котовская фирма полгода не платила зарплату своим работникам

Котовская фирма полгода не платила зарплату своим работникам

Сегодня, 10:45
Lopatin
Просмотров: 1
Комментариев: 0
Котовская фирма полгода не платила зарплату своим работникамНа основании материалов проверки прокуратуры Котовского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «Кадастр».
Как выяснилось в ходе проверки, четыре работника организации с января по июль 2016 года не получали заработную плату, задолженность составила около 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области..
При этом, отметили в надзорном органе, поступавшие в этот период на расчетный счет ООО «Кадастр» денежные средства от производственной деятельности направлялись на уплату налогов, коммунальных платежей и иные нужды организации.
Прокуратура Котовского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Кроме того, были направлены в суд заявления о взыскании в пользу работников задолженности по заработной плате. В настоящее время они удовлетворены в полном объеме.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате заработной платы

Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работникам ООО «Руднефтегаз»

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы более 180 работникам двух сельхозпредприятий

По итогам проверки прокуратуры погашены долги по заработной плате на сумму свыше 200 тысяч рублей

После прокурорской проверки работникам выплатят зарплату

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги