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» » Житель Калача-на-Дону превратил хозпостройку в нарколабораторию

Житель Калача-на-Дону превратил хозпостройку в нарколабораторию

Сегодня, 12:51
Lopatin
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Житель Калача-на-Дону превратил хозпостройку в нарколабораториюНа территории домовладения 48-летнего жителя города Калач-на-Дону оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции вместе с коллегами из регионального главка МВД и сотрудниками ФСБ обнаружили нарколабораторию для культивации марихуаны.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина переделал под нарколабораторию свою хозяйственную постройку. Он оборудовал ее системой вентиляции и обогревателями.
В ходе обыска полицейские изъяли 12,5 килограммов растительного наркотика. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.


Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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