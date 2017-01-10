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» » В Краснооктябрьском районе Волгограда мужчина превратил автомойку в игорную зону

В Краснооктябрьском районе Волгограда мужчина превратил автомойку в игорную зону

Сегодня, 17:05
Reporter
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Правоохранители пресекли незаконную игорную деятельность после заявления одного из посетителей автомойки в Краснооктябрьском районе Волгограда. Мужчина обратил внимание, что электронная машина не только принимает платежи, но и предлагает попытать удачу в мобильном казино. 9 января 2016 года на автомойку нагрянули оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду. Они опечатали и изъяли оборудование для азартных игр, проработавшее здесь более двух месяцев.
Как выяснилось, это оборудование не принадлежало собственнику автомойки. В конце октября 2016 года к нему обратился подозреваемый с просьбой разместить в помещении автомойки терминал, якобы предназначенный для оплаты мобильной связи. Мужчина согласился, но потребовал ежемесячную арендную плату. Как только партнёры договорились о цене, терминал был установлен и подключен.
Сейчас в отношении владельца термина следователями СУ СК региона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).
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