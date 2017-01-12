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В Волгограде спортивный тренер делал тайники с наркотиками

Сегодня, 15:15
Lopatin
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В Волгограде спортивный тренер делал тайники с наркотикамиВ Волгограде сотрудники полиции за сбыт наркотиков задержали 24-летний жителя Тракторозаводского района, работающего тренером по восточным единоборствам в спортивном клубе. Молодой человек был задержан с поличным во время закладки в тайник свертка с наркотиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как отмечают в Главке, это стало результатом проведения длительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Волгограду.
Исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области показало, что вещество является синтетическим наркотиком – производным N-метилэфедрона.
Всего у подозреваемого было изъято 7 приготовленных к сбыту свертков с наркотическим веществом, массы которого хватило бы для приготовления более 330 разовых доз наркотика.
Со слов задержанного, наркотик он приобретал на территории другого региона, расфасовывал его и делал так называемые «закладки» мелкими партиями.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Оперативники продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности задержанного.
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