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» » Заместитель директора ВолгГТУ торговал научными степенями

Заместитель директора ВолгГТУ торговал научными степенями

Сегодня, 11:17
Reporter
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Первый эпизод этого уголовного дела произошел еще в 2005 году. Тогда подозреваемый предложил своему коллеге помощь в получении научной степени доктора наук. Цена вопроса- 50 тысяч долларов. Профессор пояснил, что является председателем диссертационного совета и гарантировал, что сможет решить вопрос даже с высшей аттестационной комиссией г. Москвы. Сделка была оформлена. Платить клиент обязался в рассрочку и слова не нарушал. Например, в 2006 и 2009 годах будущий ученый передал профессору по 10 тысяч долларов, а в 2013- еще 450 тысяч рублей.
Последние две встречи с передачей в общей сумме 15 тыс. долларов - 20 декабря прошлого года и 12 января текущего года уже контролировались оперативниками.
В настоящее время профессор задержан. Сегодня решится вопрос о его мере пресечения. Свою вину в содеянном задержанный признает частично. По словам профессора, он блефовал и не собирался предпринимать каких-либо действий по выполнению своего обещания. А полученные средства тратил на свои нужды.
По фактам преступной деятельности профессора возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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