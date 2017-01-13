Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

» » Камышашин откликнулся на объявление в соцсети и лишился денег

Камышашин откликнулся на объявление в соцсети и лишился денег

Сегодня, 13:36
Lopatin
Просмотров: 37
Комментариев: 0
Камышашин откликнулся на объявление в соцсети и лишился денег12 января в отдел полиции Камышинского района обратился 50-летний житель села Нижняя Добринка. В своем заявлении мужчина просил привлечь к ответственности неизвестного, который мошенническим путем завладел его деньгами.
Как выяснилось, в конце декабря 2016 года, кто-то разместил в социальных сетях объявление о реализации б/у деталей на автомобили иностранного производства, действуя от имени одного из торговых обществ Приморского Края. Потерпевший оставил заявку на приобретение автоматической коробки переменной передачи на машину «Mitsubishi Space Wagon». В тот же день ему позвонил неизвестный и попросил перечислить на его счет 16 тысяч рублей за АКПП и жесткую упаковку.
Через несколько дней мужчине сообщили, что заказ направлен попутным автомобилем. Затем в первых числах января на телефон потерпевшего пришло смс-сообщение с требованием доплатить 5 500 рублей за доставку. После перечисления денег, телефон указанной фирмы стал не доступен.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ, мошенничество, сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Телефонные мошенники похитили у старушки все ее сбережения – 70 тысяч рублей

Под предлогом выплаты компенсации мошенники похитили деньги у 86-летнего пенсионера

Фроловчанка сняла уже сданную в аренду квартиру

Камышанин перевел на счета мошенников 90 тысяч рублей со своей банковской карты

В Камышине сотрудница полиции помогла задержать грабителя

Пенсионерка перечислила мошенникам 140 000 рублей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги