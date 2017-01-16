В выходные камышане отдали мошенникам более 80 тысяч рублей Просмотров: 50 Комментариев: 0

Так, 32-летняя камышанка просила привлечь к ответственности неизвестную, которая в конце декабря прошлого года через социальную сеть в интернете предложила услуги по доставке одежды. Она уговорила перечислить на неизвестный счет денежные средства в сумме 22 050 рублей. Но как только потерпевшая перевела эту сумму, ее знакомая из соцсети перестала выходить на связь.

Заявительница несколько недель ждала доставки товара, но поняв, что стала жертвой мошенников обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

В этот же день две жительницы Камышинского района, разместившие объявления о сдаче квартиры и продаже комнаты, также стали жертвами мошенников.

24-летнюю женщину из села Нижняя Добринка неизвестный под предлогом оплаты аренды квартиры в Камышине убедил подключить услугу «мобильный банк» и сообщить часть данных по карте. В итоге с вклада заявительницы похищены 52 тысячи рублей.

Таким же способом мошенник похитил деньги и со счета 44-летней жительницы города Петров Вал, разместившей объявление о продаже комнаты. Она лишилась более более 9 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 ч.2 УК РФ, мошенничество, сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский». 14 января в полицию Камышинского района с заявлениями обратились сразу три женщины. Все они пострадали от действий мошенников.Так, 32-летняя камышанка просила привлечь к ответственности неизвестную, которая в конце декабря прошлого года через социальную сеть в интернете предложила услуги по доставке одежды. Она уговорила перечислить на неизвестный счет денежные средства в сумме 22 050 рублей. Но как только потерпевшая перевела эту сумму, ее знакомая из соцсети перестала выходить на связь.Заявительница несколько недель ждала доставки товара, но поняв, что стала жертвой мошенников обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.В этот же день две жительницы Камышинского района, разместившие объявления о сдаче квартиры и продаже комнаты, также стали жертвами мошенников.24-летнюю женщину из села Нижняя Добринка неизвестный под предлогом оплаты аренды квартиры в Камышине убедил подключить услугу «мобильный банк» и сообщить часть данных по карте. В итоге с вклада заявительницы похищены 52 тысячи рублей.Таким же способом мошенник похитил деньги и со счета 44-летней жительницы города Петров Вал, разместившей объявление о продаже комнаты. Она лишилась более более 9 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 ч.2 УК РФ, мошенничество, сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».



