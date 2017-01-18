В Волгограде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске Просмотров: 0 Комментариев: 0 Во вторник, 17 января, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с оперуполномоченными отдела полиции Кировского района задержали 37-летнего гражданина, который несколько лет находился в федеральном розыске.

Как выяснилось, мужчине судом был вынесен приговор в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нанесение телесных повреждений и открытое хищение имущества у прохожего.

Однако преступник скрывался от уголовного наказания на съемных квартирах Волгограда и в одной из республик страны, где обманным путем изменил свои личные данные – фамилию, место рождения и адрес. Кроме этого, мужчина даже частично изменил свою внешность.

В настоящее время преступник арестован и будет привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Во вторник, 17 января, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с оперуполномоченными отдела полиции Кировского района задержали 37-летнего гражданина, который несколько лет находился в федеральном розыске.Как выяснилось, мужчине судом был вынесен приговор в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нанесение телесных повреждений и открытое хищение имущества у прохожего.Однако преступник скрывался от уголовного наказания на съемных квартирах Волгограда и в одной из республик страны, где обманным путем изменил свои личные данные – фамилию, место рождения и адрес. Кроме этого, мужчина даже частично изменил свою внешность.В настоящее время преступник арестован и будет привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.



