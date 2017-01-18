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» » В Волгограде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

В Волгограде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

Сегодня, 13:10
Lopatin
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В Волгограде задержали преступника, находившегося в федеральном розыскеВо вторник, 17 января, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с оперуполномоченными отдела полиции Кировского района задержали 37-летнего гражданина, который несколько лет находился в федеральном розыске.
Как выяснилось, мужчине судом был вынесен приговор в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нанесение телесных повреждений и открытое хищение имущества у прохожего.
Однако преступник скрывался от уголовного наказания на съемных квартирах Волгограда и в одной из республик страны, где обманным путем изменил свои личные данные – фамилию, место рождения и адрес. Кроме этого, мужчина даже частично изменил свою внешность.
В настоящее время преступник арестован и будет привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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