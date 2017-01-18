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» » Убийцу продавца в Михайловке зафиксировала камера наблюдения

Убийцу продавца в Михайловке зафиксировала камера наблюдения

Сегодня, 16:32
Administrator
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Убийцу продавца в Михайловке зафиксировала камера наблюденияКак уже сообщало агентство «НовостиВолгограда.ру», убийство произошло 14 января около 7 часов вечера в помещении продуктового магазина. 46-летней женщине были нанесены многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи. Несчастная истекла кровью. Деньги из кассы не пропали, что делает версию об ограблении не основной. Улик убийца оставил не так много, поэтому основная зацепка следователей - запись с камеры наблюдения, работавшей в помещении магазина. Сейчас видео тщательно изучают эксперты. И хотя фигура преступника едва различима, есть вероятность, что он будет опознан.
Следственные органы обращаются к лицам, совершавшим покупки 13 и 14 января текущего года в магазине, где позднее было совершено убийство, а также всем, кто располагает какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного особо тяжкого преступления и лицах, к нему причастных, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (84463) 2-11-49 или «02». Анонимность гарантируется.
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