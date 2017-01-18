50-летний житель Кировского района устроил в квартире наркопритон Просмотров: 0 Комментариев: 0



По версии полицейских, мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам, за что получал от них продукты питания и алкоголь. В ходе обыска оперативники изъяли ацетилированный опий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. За содержание притона для потребления наркотиков мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.













На фото: кадры оперативной видеосъемки пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Во вторник, 17 января, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области и уголовного розыска отдела полиции Кировского района задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в содержании наркопритона.По версии полицейских, мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам, за что получал от них продукты питания и алкоголь. В ходе обыска оперативники изъяли ацетилированный опий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. За содержание притона для потребления наркотиков мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.



