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» » 50-летний житель Кировского района устроил в квартире наркопритон

50-летний житель Кировского района устроил в квартире наркопритон

Сегодня, 17:53
Lopatin
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50-летний житель Кировского района устроил в квартире наркопритонВо вторник, 17 января, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области и уголовного розыска отдела полиции Кировского района задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в содержании наркопритона.

По версии полицейских, мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам, за что получал от них продукты питания и алкоголь. В ходе обыска оперативники изъяли ацетилированный опий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
50-летний житель Кировского района устроил в квартире наркопритонПодозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. За содержание притона для потребления наркотиков мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.






На фото: кадры оперативной видеосъемки пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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