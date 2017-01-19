В Камышине полицейские задержали 41-летнего похитителя нефти Просмотров: 0 Комментариев: 0

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения – заключения под стражу. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Г УМВД России по Волгоградской области.

В марте 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД с поличным задержали семерых жителей Волгоградской области, которые осуществили врезку в магистральный нефтепровод. В момент задержания подозреваемые перекачивали нефтепродукты из скрытых в земле емкостей в автоцистерну. Установленный ущерб составил почти 1 миллион рублей. В настоящее время двое задержанных арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. 17 января в одном из общежитий города Камышина областные полицейские с местными коллегами и бойцами Росгвардии задержали 41-летнего гражданина, находившегося в федеральном розыске с марта прошлого года. Мужчина подозревается в совершении кражи нефти в составе группы лиц с магистрального нефтепровода в Николаевском районе.В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения – заключения под стражу. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Г УМВД России по Волгоградской области.В марте 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД с поличным задержали семерых жителей Волгоградской области, которые осуществили врезку в магистральный нефтепровод. В момент задержания подозреваемые перекачивали нефтепродукты из скрытых в земле емкостей в автоцистерну. Установленный ущерб составил почти 1 миллион рублей. В настоящее время двое задержанных арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.



