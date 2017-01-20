В Волгограде на взятке попался чиновник районной администрации Просмотров: 4 Комментариев: 0

В общей сложности торговец передал подозреваемому за его бездействие 33 тысячи рублей. При передаче последней части суммы взятки коррупционер был задержан полицейскими. Следователи СУ СКР региона возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Свою вину в содеянном чиновник полностью признал и, как сообщили агентству «Новости Волгограда» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, сегодня, скорее всего, будет отпущен под подписку о невыезде. Подозреваемый вел учет дислокации торговых объектов на территории Краснооктябрьского района и решал, где должна располагаться та или иная торговая точка. В конце сентября 2016 года к чиновнику обратился коммерсант и рассказал, что намерен со своего автомобиля реализовывать продукты питания, а также деревья хвойных пород и попросил разрешения торговать «с колес», где ему будет удобно. Такую услугу чиновник оценил в 7 тысяч рублей ежемесячноВ общей сложности торговец передал подозреваемому за его бездействие 33 тысячи рублей. При передаче последней части суммы взятки коррупционер был задержан полицейскими. Следователи СУ СКР региона возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Свою вину в содеянном чиновник полностью признал и, как сообщили агентству «Новости Волгограда» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, сегодня, скорее всего, будет отпущен под подписку о невыезде.



