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» » В Камышине задержали 6 человек, кравших имущество у местного фермера

В Камышине задержали 6 человек, кравших имущество у местного фермера

Вчера, 10:38
Lopatin
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В Камышине задержали 6 человек, кравших имущество у местного фермераВ Камышинском районе полиция задержала шесть человек, подозреваемых в совершении ряда краж в местном крестьянско-фермерском хозяйстве.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, все шестеро подозреваемых – неработающие жители города Камышина, трое из которых ранее были судимы. В октябре прошлого года они похитили из крестьянско-фермерского хозяйства различное оборудование, 8 голов скота и сельскохозпродукцию. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Выяснилось, что один из задержанных ранее работал на данной точке и был осведомлен об имеющемся имуществе и состоянии охраны.
Подозреваемые сознались в содеянном. По их словам, часть похищенного они продали, а деньги потратили.
В Камышине задержали 6 человек, кравших имущество у местного фермераВ ходе обысков у задержанных изъяли: 1 пневматический и 2 травматических пистолета, три магазина к автомату Калашникова, 13 государственных регистрационных знаков, 2 ПТС, автомобиль «ВАЗ-2112», ноутбук, мобильные телефоны, сим-карты и две похищенные коровы.
В настоящее время трое задержанных находятся в изоляторе временного содержания. В отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.
Кроме этого, полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению умышленного повреждения автомобилей и вымогательстве денег у камышинских предпринимателей.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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