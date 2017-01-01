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НовостиВолгограда.ру » Криминал » В Камышине задержали 6 человек, кравших имущество у местного фермера
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