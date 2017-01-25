В Волгограде сотрудник почты воровал ценные вещи из посылок Просмотров: 75 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе проверки был установлен подозреваемый в совершении кражи – 31-летний водитель службы доставки почты. Похищенное у него изъято и возращено владельцу. Уже установлена причастность мужчины к краже сотового телефона, который также по почте был заказан волгоградкой.

Возбуждено уголовное дело. Почтовому вору грозит до пяти лет лишения свободы. Накануне в отдел полиции Красноармейского района Волгограда с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина заказал в интернет-магазине наручные часы стоимостью более 5 тысяч рублей. Но, получив на почте заказ, он не обнаружил внутри дорогостоящих часов. При этом на упаковке были следы вскрытия.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе проверки был установлен подозреваемый в совершении кражи – 31-летний водитель службы доставки почты. Похищенное у него изъято и возращено владельцу. Уже установлена причастность мужчины к краже сотового телефона, который также по почте был заказан волгоградкой.Возбуждено уголовное дело. Почтовому вору грозит до пяти лет лишения свободы.



