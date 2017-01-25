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» » В Волгограде сотрудник почты воровал ценные вещи из посылок

В Волгограде сотрудник почты воровал ценные вещи из посылок

Вчера, 16:11
Lopatin
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В Волгограде сотрудник почты воровал ценные вещи из посылокНакануне в отдел полиции Красноармейского района Волгограда с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина заказал в интернет-магазине наручные часы стоимостью более 5 тысяч рублей. Но, получив на почте заказ, он не обнаружил внутри дорогостоящих часов. При этом на упаковке были следы вскрытия.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе проверки был установлен подозреваемый в совершении кражи – 31-летний водитель службы доставки почты. Похищенное у него изъято и возращено владельцу. Уже установлена причастность мужчины к краже сотового телефона, который также по почте был заказан волгоградкой.
Возбуждено уголовное дело. Почтовому вору грозит до пяти лет лишения свободы.
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