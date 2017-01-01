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В Волгограде лжесотрудники ЖЭУ крали деньги у пенсионеров

Сегодня, 10:22
Lopatin
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В Волгограде лжесотрудники ЖЭУ крали деньги у пенсионеровВ Волгограде сотрудники уголовного розыска отдела полиции Советского района задержали двух молодых людей, подозреваемых в кражах денег и сотовых телефонов из квартир пенсионеров.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, с середины января в полицию стали поступать заявления от пожилых жителей, которых обокрали лжесотрудники ЖЭУ. Два молодых человека, не предъявляя документов, заходили в квартиры пенсионеров под предлогом проверки работы вентиляционной системы. Пока один якобы прочищал вентиляцию, другой осматривал комнаты. После визита незнакомцев из квартир заявителей исчезали небольшие суммы денег и сотовые телефоны.
Подозреваемыми в кражах оказались двое жителей Советского района в возрасте 24 и 28 лет, старший из которых трижды судим за кражу, грабеж и мошенничество. Молодые люди сознались в пяти эпизодах подобных краж. Однако похищенное не вернули, сказав, что мобильные телефоны сдали в скупку, а деньги потратили.
По фактам краж возбуждено уголовное дело. Лжесотрудникам ЖЭУ грозит до 5 лет лишения свободы. Также сейчас выясняется их причастность к другим аналогичным кражам из квартир пенсионеров.
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