Волжскому мошеннику, искромсавшему таксиста в Краснодаре, дали 17 лет строгого режима Просмотров: 29 Комментариев: 0

Как выяснилось, накануне убийства подозреваемый в Краснодаре познакомился с таксистом и решил завладеть его авто Chevrolet Cruze. Волжанин попросил отвезти его в станицу Старокорсунскую. Доехав до заброшенного глиняного карьера пассажир попросил притормозить и неожиданно с ножом напал на водителя, нанеся ему более 20 ударов - в основном в спину и туловище. Таксист истек кровью и скончался на месте происшествия, а Ярослав Рогов избавился от тела, пересел на водительское сиденье и уехал.

Кроме того, месяцем ранее в Сочи Рогов отличился привычным для него мошенничеством. Он арендовал квартиру у жительницы Сочи, которую в свою очередь за 20 тысяч сдал женщине из Краснодара. Получив деньги, Рогов скрылся. К слову, журналисты агентства «Новости Волгограда» провели небольшое расследование и выяснили, что Ярославу Рогову в сети интернет посвящено несколько форумов и десятки постов. А в одной из соцсетей создана целая группа в отношении его мошеннических действий. Правда теперь она вряд ли будет актуальна.

На днях краснодарский краевой суд вынес жителю Волжского приговор - ближайшие 17 лет Ярослав Рогов проведет в колонии строгого режима. Еще 5 ноября 2015 года на окраине Краснодара в заброшенном карьере было обнаружено мужчины. Убитым оказался местный таксист, на теле которого было несколько десятков ножевых ранений, словно «орудовал какой-то мясник», делились на тот момент следователи. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, а когда личность преступника все же установили, он успел скрыться. Убийцей оказался известный в Волжском мошенник Ярослав Рогов, его задержали 10 ноября 2016 года в Волгограде, недалеко от здания ГУВД Волгоградской области, где Рогов припарковал угнанный автомобиль. Со слов Ярослава была воссоздана и картина преступления.Как выяснилось, накануне убийства подозреваемый в Краснодаре познакомился с таксистом и решил завладеть его авто Chevrolet Cruze. Волжанин попросил отвезти его в станицу Старокорсунскую. Доехав до заброшенного глиняного карьера пассажир попросил притормозить и неожиданно с ножом напал на водителя, нанеся ему более 20 ударов - в основном в спину и туловище. Таксист истек кровью и скончался на месте происшествия, а Ярослав Рогов избавился от тела, пересел на водительское сиденье и уехал.Кроме того, месяцем ранее в Сочи Рогов отличился привычным для него мошенничеством. Он арендовал квартиру у жительницы Сочи, которую в свою очередь за 20 тысяч сдал женщине из Краснодара. Получив деньги, Рогов скрылся. К слову, журналисты агентства «Новости Волгограда» провели небольшое расследование и выяснили, что Ярославу Рогову в сети интернет посвящено несколько форумов и десятки постов. А в одной из соцсетей создана целая группа в отношении его мошеннических действий. Правда теперь она вряд ли будет актуальна.На днях краснодарский краевой суд вынес жителю Волжского приговор - ближайшие 17 лет Ярослав Рогов проведет в колонии строгого режима.



