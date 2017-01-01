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» » В Камышине 4 бывших зека вымогали деньги у местных жителей

В Камышине 4 бывших зека вымогали деньги у местных жителей

Сегодня, 09:51
Lopatin
В Камышине 4 бывших зека вымогали деньги у местных жителейЧетверо ранее судимых жителей Камышина и Камышинского района в возрасте от 32 до 57 лет на протяжении длительного времени вымогали деньги у двух местных жителей.

Как рассказали в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский», злоумышленники требовали платить им ежемесячно. Потерпевших она запугивали по телефону, при личных встречах угрожали оружием и физической расправой, а также прокалывали шины на автомобилях.
В результате проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу вымогателей

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты: травматическое оружие, самодельные ножи, части охотничьего оружия, патроны, бейсбольные биты, маски с прорезями для глаз, деньги, 12 мобильных телефонов, сим-карты, а также автомобиль иностранного производства, добытый преступным путем. Кроме того, в домовладении одного из вымогателей изъято 1,5 кг растительного наркотика.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Трех вымогателей взяли под стражу, один находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности.
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