Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » Трое жителей региона не успели продать килограмм марихуаны

Трое жителей региона не успели продать килограмм марихуаны

Сегодня, 16:57
Lopatin
Трое жителей региона не успели продать килограмм марихуаны
В Волгоградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали группу сбытчиков крупных партий марихуаны.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в эту группу входили работник элеватора из Городищенского района, сотрудник похоронного агентства в Волгограде. Они были розничными сбытчиками. А также 46-летний безработный житель города Михайловки, который поставлял им оптом запрещенное зелье. Во время задержания и обысков по месту жительства участников преступной группы в общей сложности изъято свыше 1 килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. За это арестованные сбытчики наркотиков могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Vedtver.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Жители Михайловки пытались сбыть более 4 килограммов марихуаны

Трое волгоградцев создали преступную группу для сбыта марихуаны

У наркоторговца в Михайловке изъято пять килограммов марихуаны

Четверо жителей Волгограда предстанут перед судом за продажу марихуаны

Почти килограмм марихуаны изъят у жителя Фроловского района

Полицейские изъяли у жительницы Среднеахтубинского района более одного килограмма наркотиков

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги