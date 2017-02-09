Трое жителей региона не успели продать килограмм марихуаны

В Волгоградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали группу сбытчиков крупных партий марихуаны.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в эту группу входили работник элеватора из Городищенского района, сотрудник похоронного агентства в Волгограде. Они были розничными сбытчиками. А также 46-летний безработный житель города Михайловки, который поставлял им оптом запрещенное зелье. Во время задержания и обысков по месту жительства участников преступной группы в общей сложности изъято свыше 1 килограмма марихуаны.



Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. За это арестованные сбытчики наркотиков могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы.



Фото: Vedtver.ru В Волгоградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали группу сбытчиков крупных партий марихуаны.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в эту группу входили работник элеватора из Городищенского района, сотрудник похоронного агентства в Волгограде. Они были розничными сбытчиками. А также 46-летний безработный житель города Михайловки, который поставлял им оптом запрещенное зелье. Во время задержания и обысков по месту жительства участников преступной группы в общей сложности изъято свыше 1 килограмма марихуаны.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. За это арестованные сбытчики наркотиков могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы.



