В Волгограде полиция задержала двух сбытчиков «клубных» наркотиков В Волгограде в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнего наркокурьера из Московской области и 29-летнего местного распространителя так называемых «клубных» наркотиков. При этом последний пытался скрыться от полиции на машине и избавиться от улик.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у задержанных были обнаружены марихуана, гашиш и около 200 граммов полусинтетических психоактивных соединений амфетаминового ряда.



Задержанные взяты под стражу. Против них возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двадцати лет тюрьмы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгограде в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнего наркокурьера из Московской области и 29-летнего местного распространителя так называемых «клубных» наркотиков. При этом последний пытался скрыться от полиции на машине и избавиться от улик.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у задержанных были обнаружены марихуана, гашиш и около 200 граммов полусинтетических психоактивных соединений амфетаминового ряда.Задержанные взяты под стражу. Против них возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двадцати лет тюрьмы.



