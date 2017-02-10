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» » В Волгограде полиция задержала двух сбытчиков «клубных» наркотиков

В Волгограде полиция задержала двух сбытчиков «клубных» наркотиков

Сегодня, 12:31
Lopatin
В Волгограде полиция задержала двух сбытчиков «клубных» наркотиковВ Волгограде в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнего наркокурьера из Московской области и 29-летнего местного распространителя так называемых «клубных» наркотиков. При этом последний пытался скрыться от полиции на машине и избавиться от улик.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у задержанных были обнаружены марихуана, гашиш и около 200 граммов полусинтетических психоактивных соединений амфетаминового ряда.

Задержанные взяты под стражу. Против них возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двадцати лет тюрьмы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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