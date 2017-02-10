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» » Волгоградский лжетеррорист проведет 9 месяцев в колонии

Волгоградский лжетеррорист проведет 9 месяцев в колонии

Сегодня, 14:11
Lopatin
Волгоградский лжетеррорист проведет 9 месяцев в колонии

В ноябре прошлого года в полицию города Волгограду по телефону поступило сообщение готовящемся взрыве в многоквартирном доме. После проведенной проверки по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов, зато быстро нашли звонившего в дежурную часть.

Как рассказали ИА "Новости Волгограда.ру" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, лжетеррористом оказался ранее судимый местный житель Василий Харченко. Находясь в нетрезвом состоянии, он сообщил в полицию о намерении совершить подрыв квартиры своих соседей.

Против мужчины было заведено уголовное дело, которое было доведено да суда. Свою вину Харченко признал в полном объеме. За совершенное преступление Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил мужчину к 9 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: anews.com
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