Волгоградский лжетеррорист проведет 9 месяцев в колонии



В ноябре прошлого года в полицию города Волгограду по телефону поступило сообщение готовящемся взрыве в многоквартирном доме. После проведенной проверки по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов, зато быстро нашли звонившего в дежурную часть.



Как рассказали ИА "Новости Волгограда.ру" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, лжетеррористом оказался ранее судимый местный житель Василий Харченко. Находясь в нетрезвом состоянии, он сообщил в полицию о намерении совершить подрыв квартиры своих соседей.



Против мужчины было заведено уголовное дело, которое было доведено да суда. Свою вину Харченко признал в полном объеме. За совершенное преступление Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил мужчину к 9 месяцам исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



Фото: anews.com В ноябре прошлого года в полицию города Волгограду по телефону поступило сообщение готовящемся взрыве в многоквартирном доме. После проведенной проверки по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов, зато быстро нашли звонившего в дежурную часть.Как рассказалив пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, лжетеррористом оказался ранее судимый местный житель. Находясь в нетрезвом состоянии, он сообщил в полицию о намерении совершить подрыв квартиры своих соседей.Против мужчины было заведено уголовное дело, которое было доведено да суда. Свою вину Харченко признал в полном объеме. За совершенное преступлениеприговорил мужчину кисправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



