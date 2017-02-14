Педофил из Котельниково шантажировал в соцсетях 11-летнего ребенка

Прокуратура Волгоградской области обвинила 21-летнего жителя Котельниковского района Сергея Гуреева в понуждении несовершеннолетней девочки к действиям сексуального характера.



Как рассказали в пресс-службе надзорного органа региона, с февраля по май 2015 года Гуреев под женским именем зарегистрировался в одной из социальных сетей. Затем разным пользователей предложил войти к нему в друзья. На сообщение откликнулась 11-летняя жительница Томской области. Гуреев от имени тети Лизы попросил девочку прислать ему фото без одежды, на что подросток ответила отказом. Через некоторое время Гуреев прислал фото обнаженной женщины и предложил поменяться снимками. Девочка согласилась и выслала свою фотографию.



После этого Гуреев заставлял присылать новые снимки, угрожая ребенку распространением фото среди ее друзей. Это продолжалось до тех пор, пока папа девочки не ознакомился с ее перепиской в социальной сети.



В итоге на молодого человека было заведено уголовное дело. Свою вину Гуреев признал в полном объеме. За свои действия он может лишиться свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело передано для рассмотрения в Котельниковский районный суд.



Прокуратура Волгоградской области в очередной раз призывает родителей проявлять бдительность и контролировать досуг несовершеннолетних.



Фото: makeleio.gr обвинилажителя Котельниковского районав понуждении несовершеннолетней девочки к действиям сексуального характера.Как рассказали в пресс-службе надзорного органа региона, сГуреев под женским именем зарегистрировался в одной из социальных сетей. Затем разным пользователей предложил войти к нему в друзья. На сообщение откликнуласьжительница. Гуреев от имени тети Лизы попросил девочку прислать ему фото без одежды, на что подросток ответила отказом. Через некоторое время Гуреев прислал фото обнаженной женщины и предложил поменяться снимками. Девочка согласилась и выслала свою фотографию.После этого Гуреев заставлял присылать новые снимки, угрожая ребенку распространением фото среди ее друзей. Это продолжалось до тех пор, пока папа девочки не ознакомился с ее перепиской в социальной сети.В итоге на молодого человека было заведено уголовное дело. Свою вину Гуреев признал в полном объеме. За свои действия он может лишиться свободы на срок. Уголовное дело передано для рассмотрения вПрокуратура Волгоградской области в очередной раз призывает родителей проявлять бдительность и контролировать досуг несовершеннолетних.



