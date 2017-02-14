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Ставропольская полиция задержала продавцов огнестрельных авторучек
Сегодня, 18:46
На Ставрополье полиция задержала двух граждан, которые продавали аторучки, стреляющие боевыми патронами. Необычное оружие они предлагали купить по 15-20 тысяч рублей, сообщает портал newstracker.ru со ссылкой на пресс-служба МВД России.
«Оперативниками задокументировано два факта сбыта огнестрельного однозарядного устройства. В обоих случаях самодельное оружие было изготовлено в форме авторучки», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
По заключению экспертов, оружие в виде ручек было приспособлено для стрельбы мелкокалиберными патронами, которые могут причинить серьезные травмы и даже убить человека.
На торговцев оружием заведены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Фото cnewsworld.com
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