Ставропольская полиция задержала продавцов огнестрельных авторучек На Ставрополье полиция задержала двух граждан, которые продавали аторучки, стреляющие боевыми патронами. Необычное оружие они предлагали купить по 15-20 тысяч рублей, сообщает портал



«Оперативниками задокументировано два факта сбыта огнестрельного однозарядного устройства. В обоих случаях самодельное оружие было изготовлено в форме авторучки», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.



По заключению экспертов, оружие в виде ручек было приспособлено для стрельбы мелкокалиберными патронами, которые могут причинить серьезные травмы и даже убить человека.



На торговцев оружием заведены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.





Фото cnewsworld.com На Ставрополье полиция задержала двух граждан, которые продавали аторучки, стреляющие боевыми патронами. Необычное оружие они предлагали купить по 15-20 тысяч рублей, сообщает портал newstracker.ru со ссылкой на пресс-служба МВД России.«Оперативниками задокументировано два факта сбыта огнестрельного однозарядного устройства. В обоих случаях самодельное оружие было изготовлено в форме авторучки», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.По заключению экспертов, оружие в виде ручек было приспособлено для стрельбы мелкокалиберными патронами, которые могут причинить серьезные травмы и даже убить человека.На торговцев оружием заведены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.



