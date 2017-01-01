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» » В Волгограде задержали группу домушников, обокравших 10 квартир

В Волгограде задержали группу домушников, обокравших 10 квартир

Сегодня, 13:33
Lopatin
В Волгограде задержали группу домушников, обокравших 10 квартирВо вторник в Дзержинском районе Волгограда оперативники задержали группу воров-домушников, подозреваемых в серии краж из квартир и частных домов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД оп Волгоградской области, три местных жителя только совершили очередную кражу и тут же оказались в руках стражей порядка. У них у всех были обнаружены похищенные вещи.

В ходе следствия установлена причастность задержанных к совершению 10 краж, совершенных на территории Дзержинского, Центрального и Ворошиловского районов. Из квартир волгоградцев злоумышленники забирали бытовую, фото- и видеотехнику, а также ювелирные украшения. Похищенное сбывалось в ломбарды, а деньги они делили между собой.

В настоящее время против всех троих возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 6 лет лишения свободы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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