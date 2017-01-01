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25-летнему камышанину за кражу латунных трубок грозит 5 лет тюрьмы
Сегодня, 14:52
В понедельник, 13 февраля, в полицию города Камышина обратился 38-летний руководитель одного из местных предприятий. По его словам, накануне в производственный склад, взломав замок, проник неизвестный, целью которого, как выяснилось, стали хранившиеся там латунные трубки.
По информации межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого – 25-летнего безработного местного жителя. Ранее уже судимый за хищение чужого имущества камышанин сознался в краже. Правда, трубки он успел сдать в пункт приема металла.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: Alljus.ru
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