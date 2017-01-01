25-летнему камышанину за кражу латунных трубок грозит 5 лет тюрьмы В понедельник, 13 февраля, в полицию города Камышина обратился 38-летний руководитель одного из местных предприятий. По его словам, накануне в производственный склад, взломав замок, проник неизвестный, целью которого, как выяснилось, стали хранившиеся там латунные трубки.



По информации межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого – 25-летнего безработного местного жителя. Ранее уже судимый за хищение чужого имущества камышанин сознался в краже. Правда, трубки он успел сдать в пункт приема металла.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.





Фото: Alljus.ru В понедельник, 13 февраля, в полицию города Камышина обратился 38-летний руководитель одного из местных предприятий. По его словам, накануне в производственный склад, взломав замок, проник неизвестный, целью которого, как выяснилось, стали хранившиеся там латунные трубки.По информации межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого – 25-летнего безработного местного жителя. Ранее уже судимый за хищение чужого имущества камышанин сознался в краже. Правда, трубки он успел сдать в пункт приема металла.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.



