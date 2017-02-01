Волгоградка через интернет нашла работу у телефонных мошенников В областном центре полиция задержала 46-летнюю жительницу Ворошиловского района, которая была курьером у телефонных мошенников.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, женщина забирала деньги у обманутых горожан, которым мошенники сообщали о ДТП, якобы совершенных родственниками. Потерпевшим предлагалось заплатить определенные суммы, чтобы избавить родных от ответственности. Под таким предлогом три пенсионерки из Дзержинского района передали прибывшему курьеру в общей сложности более 150 тысяч рублей.



Но следующая потенциальная жертва не оказалась такой доверчивой. Пенсионерка позвонила в полицию. И вскоре оперативники задержали курьера.



По словам женщины, такую работу она нашла по объявлению в интернете. В ее обязанности входило забирать деньги у граждан и переводить на определенный счет. За свои услуги она получала 10-процентное вознаграждение.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сама подозреваемая находится под подпиской о невыезде.





Фото: klops.ru В областном центре полиция задержала 46-летнюю жительницу Ворошиловского района, которая была курьером у телефонных мошенников.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, женщина забирала деньги у обманутых горожан, которым мошенники сообщали о ДТП, якобы совершенных родственниками. Потерпевшим предлагалось заплатить определенные суммы, чтобы избавить родных от ответственности. Под таким предлогом три пенсионерки из Дзержинского района передали прибывшему курьеру в общей сложности более 150 тысяч рублей.Но следующая потенциальная жертва не оказалась такой доверчивой. Пенсионерка позвонила в полицию. И вскоре оперативники задержали курьера.По словам женщины, такую работу она нашла по объявлению в интернете. В ее обязанности входило забирать деньги у граждан и переводить на определенный счет. За свои услуги она получала 10-процентное вознаграждение.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сама подозреваемая находится под подпиской о невыезде.



