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Волгоградка через интернет нашла работу у телефонных мошенников
Сегодня, 13:26
В областном центре полиция задержала 46-летнюю жительницу Ворошиловского района, которая была курьером у телефонных мошенников.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, женщина забирала деньги у обманутых горожан, которым мошенники сообщали о ДТП, якобы совершенных родственниками. Потерпевшим предлагалось заплатить определенные суммы, чтобы избавить родных от ответственности. Под таким предлогом три пенсионерки из Дзержинского района передали прибывшему курьеру в общей сложности более 150 тысяч рублей.
Но следующая потенциальная жертва не оказалась такой доверчивой. Пенсионерка позвонила в полицию. И вскоре оперативники задержали курьера.
По словам женщины, такую работу она нашла по объявлению в интернете. В ее обязанности входило забирать деньги у граждан и переводить на определенный счет. За свои услуги она получала 10-процентное вознаграждение.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сама подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Фото: klops.ru
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