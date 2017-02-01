Жительница Ленинского района получила субсидию за коров на бумаге В октябре прошлого года Ленинский районный суд принял решение взыскать с ИП Лазаревой Г.И. незаконно полученную государственную субсидию в размере 156 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда, рассмотрев поданную фермером апелляцию, это решение оставила без изменения.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, ИП Лазаревой Г.И. были поданы неверные сведения о наличии коров. Вместо указанных 156 животных у фермера находились в хозяйстве только 94. Это позволило женщине получить из областного бюджета завышенную субсидию по программе «Развитие мясного скотоводства Волгоградской области на 2013-2015 годы».



После проверки прокуратуры Ленинского района на Лазареву было заведено уголовное дело. Но оно было прекращено в связи с амнистией. А вот незаконно полученную разницу предпринимательнице придется возвращать государству.





Фото: arka-invest.kz В октябре прошлого года Ленинский районный суд принял решение взыскать с ИП Лазаревой Г.И. незаконно полученную государственную субсидию в размере 156 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда, рассмотрев поданную фермером апелляцию, это решение оставила без изменения.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, ИП Лазаревой Г.И. были поданы неверные сведения о наличии коров. Вместо указанных 156 животных у фермера находились в хозяйстве только 94. Это позволило женщине получить из областного бюджета завышенную субсидию по программе «Развитие мясного скотоводства Волгоградской области на 2013-2015 годы».После проверки прокуратуры Ленинского района на Лазареву было заведено уголовное дело. Но оно было прекращено в связи с амнистией. А вот незаконно полученную разницу предпринимательнице придется возвращать государству.



