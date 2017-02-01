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Задержан виновник дерзкого поджога наркологии в Волжском

Сегодня, 12:12
Reporter
Задержан виновник дерзкого поджога наркологии в Волжском

Напомним, что утром 16-го февраля в старой части города Волжского сотрудники МЧС тушили пожар в филиале областной клинической психиатрической больницы №2. В коридоре двухэтажного здания на улице 19-го Партсъезда горели вещи и мебель, людей успели эвакуировать. Расчетам 13-й пожарно-спасательной части хватило несколько минут, чтобы ликвидировать возгорание, а полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы установить и задержать исполнителя дерзкого поджога.
Изначально у сыщиков была информация, что неизвестный в маске подбежал к зданию с канистрой, облил один из кабинетов горючей жидкостью и совершил поджог. Были проверены все недавние постояльцы наркологии и выяснилось, что один из них, 24-летний охранник из Волгограда, при сдаче анализов вел себя агрессивно. Оказалось, что молодой человек, будучи за рулем, был остановлен сотрудниками ДПС и доставлен на медосвидетельствание. Лаборанты подтвердили наличие запрещенных веществ в крови у волгоградца, и в качестве мести за будущее лишение прав парень решил спалить несчастливое для него заведение. Как сообщили нам в УВД г. Волжского, в ходе обыска у пиромана нашли неопровержимые вещественные доказательства поджога, в том числе маску, в которой он совершил преступление. Сейчас подозреваемый задержан. По одной из версий, которую, правда сам задержанный не подтверждает, целью поджога было уничтожение ранее сданных мужчиной анализов и личного дела. По крайней мере, больше всего от огня пострадал кабинет, где хранились биоматерилы подозреваемого.
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