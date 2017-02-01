В Волгограде судили разбойную группу из 3 человек, убивавших старушек В пятницу, 17 февраля, Волгоградский областной суд вынес приговор по делу об убийстве и разбойном нападении на пенсионерок. В этих преступлениях признаны виновными две девушки – 21-летняя Таисия Купа, 29-летняя Наталья Пашкова, а также 32-летний Дмитрий Мурылев.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, в августе 2010 года Мурылев и Пашкова проникли в дом к 79-летней жительнице Кировского района Волгограда. Парень начал избивать пенсионерку, требуя деньги. Затем он привязал шнуром женщину к ножке дивана. Из дома злоумышленники забрали вещи и 8 тысяч рублей и скрылись. А пенсионерка от полученных травм скончалась.



Жертвой разбойной троицы стала и 83-летняя жительница рабочего поселка Иловля. Проникнув в частный дом, Мурылев и Купа задушили пенсионерку. Затем они похитили ценные вещи и более 20 тысяч рублей.



Свою вину все трое на суде отрицали. Тем не менее, вердиктом присяжных сообщники признаны виновными. Волгоградский облсуд приговорил Мурылева к 18 годам колонии строгого режима, Пашкову – к 17 годам обычной колонии. После отбывания сорока обоих ждет ограничение свободы на 2 года. Купа проведет 9 лет и 9 месяцев в колонии общего режима.





Фото: flashsiberia.com В пятницу, 17 февраля, Волгоградский областной суд вынес приговор по делу об убийстве и разбойном нападении на пенсионерок. В этих преступлениях признаны виновными две девушки – 21-летняя Таисия Купа, 29-летняя Наталья Пашкова, а также 32-летний Дмитрий Мурылев.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, в августе 2010 года Мурылев и Пашкова проникли в дом к 79-летней жительнице Кировского района Волгограда. Парень начал избивать пенсионерку, требуя деньги. Затем он привязал шнуром женщину к ножке дивана. Из дома злоумышленники забрали вещи и 8 тысяч рублей и скрылись. А пенсионерка от полученных травм скончалась.Жертвой разбойной троицы стала и 83-летняя жительница рабочего поселка Иловля. Проникнув в частный дом, Мурылев и Купа задушили пенсионерку. Затем они похитили ценные вещи и более 20 тысяч рублей.Свою вину все трое на суде отрицали. Тем не менее, вердиктом присяжных сообщники признаны виновными. Волгоградский облсуд приговорил Мурылева к 18 годам колонии строгого режима, Пашкову – к 17 годам обычной колонии. После отбывания сорока обоих ждет ограничение свободы на 2 года. Купа проведет 9 лет и 9 месяцев в колонии общего режима.



