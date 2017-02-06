Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волжские судоремонтники займутся подготовкой теплоходов к навигации

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » » В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве

В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве

Вчера, 17:35
Lopatin
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительствеКировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тысяч рублей, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на прокуратуру Астраханской области.

«Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы», – сказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве напомнили, что статья «Несообщение о преступлении» появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На железнодорожном вокзале в Волгограде прогремел взрыв

Полицейские региона разыскивают сообщившего о ложном минировании воинской части

Утверждено обвинение по факту взрывов в Волгограде

Вынесен обвинительный приговор в отношении лжетеррориста

ВАГС «заминировали»?

В Урюпинском районе задержан лжетеррорист

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги