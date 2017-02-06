В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве



«Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы», – сказали в прокуратуре.



В надзорном ведомстве напомнили, что статья «Несообщение о преступлении» появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов. Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тысяч рублей, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на прокуратуру Астраханской области.«Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы», – сказали в прокуратуре.В надзорном ведомстве напомнили, что статья «Несообщение о преступлении» появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов.



