Волжский бизнесмен обвиняется в контрабанде стальных труб Просмотров: 87 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба Волгоградской областной прокуратуры, в 2012 году Меркулов для упрощения процедуры таможенного контроля и снижения издержек организовал экспорт бывших в употреблении бракованных стальных труб массой почти 2 тысячи тонн. Товар, закамуфлированный под новый, был перевезен из порта города Волжского в порт грузинского города Поти, где аффинированная Меркулову фирма под руководством его жены реализовала трубы за 27 миллионов рублей.

Согласно действующему законодательству черные и цветные металлы, а также их отходы и лом относятся к стратегически важным товарам, имеющим особый режим перемещения через границу РФ. При этом в случае перемещения новых изделий таможенная пошлина не превышает 1 тыс. рублей за партию товара, в то время как за экспорт бывших в употреблении - взимается пошлина в размере 15% от стоимости груза.

Расследование уголовного дела проводилось Управлением ФСБ России по Волгоградской области. Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Пролетарский районный суд города Ростов-на-Дону – по месту таможенного декларирования товара.

Вину в инкриминируемом деянии Меркулов отрицает. В качестве наказания ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В отношении 42-летнего жителя города Волжского Александра Меркулова прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется по ст. 226.1 УК РФ в контрабанде стратегически важного товара в крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.Как сообщает пресс-служба Волгоградской областной прокуратуры, в 2012 году Меркулов для упрощения процедуры таможенного контроля и снижения издержек организовал экспорт бывших в употреблении бракованных стальных труб массой почти 2 тысячи тонн. Товар, закамуфлированный под новый, был перевезен из порта города Волжского в порт грузинского города Поти, где аффинированная Меркулову фирма под руководством его жены реализовала трубы за 27 миллионов рублей.Согласно действующему законодательству черные и цветные металлы, а также их отходы и лом относятся к стратегически важным товарам, имеющим особый режим перемещения через границу РФ. При этом в случае перемещения новых изделий таможенная пошлина не превышает 1 тыс. рублей за партию товара, в то время как за экспорт бывших в употреблении - взимается пошлина в размере 15% от стоимости груза.Расследование уголовного дела проводилось Управлением ФСБ России по Волгоградской области. Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Пролетарский районный суд города Ростов-на-Дону – по месту таможенного декларирования товара.Вину в инкриминируемом деянии Меркулов отрицает. В качестве наказания ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.



