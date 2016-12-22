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Волжский бизнесмен обвиняется в контрабанде стальных труб

Сегодня, 10:35
julija-ca
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Волжский бизнесмен обвиняется в контрабанде стальных трубВ отношении 42-летнего жителя города Волжского Александра Меркулова прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется по ст. 226.1 УК РФ в контрабанде стратегически важного товара в крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Как сообщает пресс-служба Волгоградской областной прокуратуры, в 2012 году Меркулов для упрощения процедуры таможенного контроля и снижения издержек организовал экспорт бывших в употреблении бракованных стальных труб массой почти 2 тысячи тонн. Товар, закамуфлированный под новый, был перевезен из порта города Волжского в порт грузинского города Поти, где аффинированная Меркулову фирма под руководством его жены реализовала трубы за 27 миллионов рублей.
Согласно действующему законодательству черные и цветные металлы, а также их отходы и лом относятся к стратегически важным товарам, имеющим особый режим перемещения через границу РФ. При этом в случае перемещения новых изделий таможенная пошлина не превышает 1 тыс. рублей за партию товара, в то время как за экспорт бывших в употреблении - взимается пошлина в размере 15% от стоимости груза.
Расследование уголовного дела проводилось Управлением ФСБ России по Волгоградской области. Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Пролетарский районный суд города Ростов-на-Дону – по месту таможенного декларирования товара.
Вину в инкриминируемом деянии Меркулов отрицает. В качестве наказания ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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