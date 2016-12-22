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За взятку в 4 тысячи экс-председатель УИК оштрафована на 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:05
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Бывшая председатель одной из участковых избирательных комиссий Палласовкского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, лично в размере, не превышающим десять тысяч рублей). Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора обвиняемой.
По данным Палласовского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР, в августе 2016 года осужденная обратилась к начальнику Палласовского отдела УФССП России по области с просьбой отменить ранее наложенный арест на принадлежащее ей имущество. За такую услугу 57-летняя женщина предложила должностному лицу 4 тысячи рублей, положив деньги на рабочий стол. Однако начальник отдела - старший судебный пристав Палласовского районного отдела судебных приставов отказался принимать взятку и о факте склонения его к совершению коррупционного преступления сообщил вышестоящему руководству.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Палласовского района. Приговор вступил в законную силу.
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