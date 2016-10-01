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» » » Двоим депутатам Волгоградской гордумы предъявлено обвинение в мошенничестве

Двоим депутатам Волгоградской гордумы предъявлено обвинение в мошенничестве

Сегодня, 10:33
julija-ca
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В Волгограде продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества, связанного с незаконным взысканием денежных средств со страховой компании за повреждения автомобилей в вымышленных ДТП.
Как сообщает пресс-служба следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области, фигурантам уголовного дела, двоим депутатам Волгоградской городской Думы, предъявлено обвинение по ч.4 ст.159.5 (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).
По данным следствия, обвиняемые через аффилированных лиц создали коммерческую организацию ООО «Верный выбор», сотрудники которой на протяжении длительного периода времени в судебном порядке незаконно взыскивали со страховой компании «Росгосстрах» денежные средства за несуществующие дорожно-транспортные происшествия. Для этого они оформляли либо покупали у автомошенников фиктивные извещения о ДТП, так называемые «европротоколы», для составления которых не требуется участие сотрудника полиции. В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховой компании «пострадавший» автомобиль для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированной организации, которая, к тому же, завышала стоимость восстановительного ремонта транспортного средства. Затем необходимый пакет документов прикладывался к исковому заявлению, ответчиком по которому выступала страховая компания.
Участия в судах принимали «специальные» юристы еще одной подконтрольной организации. Несмотря на то, что им выплачивалась фиксированная заработная плата из бухгалтерии ООО «Верный выбор», свои услуги дополнительно они оценивали в 20 тысяч рублей, взыскивая эту сумму в судебном порядке со страховой компании. Таким образом, страховая выплата возрастала в несколько раз.
Только за этот год «Росгосстраху» причинен ущерб на сумму около 50 миллионов рублей.
Депутаты уже допрошены в статусе обвиняемых. Своей вины они по-прежнему не признают. Расследование уголовного дела продолжается.
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