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Задержанного в Москве волгоградского экс-депутата конвоируют в Волгоград в ближайшее время
Сегодня, 16:36
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Расследование громкого уголовного дела по страховым мошенничествам набирает обороты. Его фигурантами являются два действующих депутата Городской думы Волгограда и один экс-депутат Федор Литвиненко. До вчерашнего дня последний находился в розыске, что несколько осложняло работу следователей СУ СК. Сегодня стало известно, что Федор Литвиненко был задержан в Москве. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК , Литвиненко в Волгоград пока не этапирован, но это будет сделано в ближайшее время, чтобы стало возможным провести необходимые следственные действия. Меру пресечении экс-депутату изберет суд. Следователи, скорее всего, будут ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. В этом случае Литвиненко присоединится в СИЗО к своим вероятным подельникам- депутатам Алексею Звереву и Евгению Щуру, которым уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
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