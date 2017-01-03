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» » » Владелец волгоградского завода исчез за границей

Владелец волгоградского завода исчез за границей

Сегодня, 12:33
Koshelev
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Напомним, Герасименко проходил в качестве обвиняемого по уголовном делу в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов. Сразу же после возбуждения уголовного дела бизнесмен выехал в Италию и скрывался там продолжительное время.
15 декабря по прибытии в аэропорту Ларнаки о. Кипр из Милана Герасименко был арестован. Бизнесмена готовили к экстрадиции, но 27 декабря кипрский суд приостановил эту процедуру, поскольку российские власти отменили ордер на арест Герасименко по обвинению в хищении, по которому он первоначально был арестован.
Новые обвинения в краже путем мошенничества не успели включить в ордер, и генеральный прокурор Кипра отменил процедуру экстрадиции.
Оказавшись на свободе, Герасименко скрылся в неизвестном направлении, даже не забрав в суде паспорт. В данный момент бизнесмен подозревается в том, что, используя поддельные документы, он перебрался в северную часть острова, оккупированную турецкими властями.
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