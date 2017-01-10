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Самоубийца на "Лексусе" свел счеты с жизнью по собственной воле
Сегодня, 11:26
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Следователи СУ СК продолжают разбираться в обстоятельствах громкого самоубийства, которое произошло 28 декабря на плотине ГЭС. Напомним, 38-летний директор ТЦ Идея Алексей Ч. остановил свой "Лексус" посередине плотины и совершил суицид. Тело погибшего спустя сутки достали из воды спасатели. В настоящий момент готовы данные экспертизы, которая показала отсутствие в крови погибшего каких-либо препаратов, иначе говоря, бизнесмен в момент фатального поступка был трезв.
Кроме того, следователи не нашли фактов, указывающих на то, что предпринимателя тем или иным образом подтолкнули к самоубийству, поэтому уголовное дело возбуждаться не будет.
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