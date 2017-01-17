В Среднеахтубинском районе членов потребительского кооператива пять лет кормили обещаниями вместо зарплаты Просмотров: 71 Комментариев: 0

По этим фактам Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СКР региона возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления потребительского общества. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Начиная с января 2012 года восемь работников кооператива в Среднеахтубинском районе не видели заработную плату. Руководство потребительского общества долгие месяцы, а затем и годы просило людей потерпеть, хотя на счетах кооператива деньги были, однако они тратились на иные цели, в том числе на расчеты с поставщиками, оплату коммунальных услуг, а также иные хозяйственные нужды.По этим фактам Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СКР региона возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления потребительского общества. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).



