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» » » В Среднеахтубинском районе членов потребительского кооператива пять лет кормили обещаниями вместо зарплаты

В Среднеахтубинском районе членов потребительского кооператива пять лет кормили обещаниями вместо зарплаты

Сегодня, 12:27
Reporter
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Начиная с января 2012 года восемь работников кооператива в Среднеахтубинском районе не видели заработную плату. Руководство потребительского общества долгие месяцы, а затем и годы просило людей потерпеть, хотя на счетах кооператива деньги были, однако они тратились на иные цели, в том числе на расчеты с поставщиками, оплату коммунальных услуг, а также иные хозяйственные нужды.
По этим фактам Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СКР региона возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления потребительского общества. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
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