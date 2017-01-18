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» » » Три ростовчанина организовали в Волгограде сбыт синтетических наркотиков

Три ростовчанина организовали в Волгограде сбыт синтетических наркотиков

Сегодня, 09:01
Lopatin
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Три ростовчанина организовали в Волгограде сбыт синтетических наркотиковС ноября 2015 года и на протяжении следующих трех месяцев трое жителей Ростовской области в возрасте 21, 22 и 32 лет сбывали в Волгограде наркотики синтетического происхождения через тайники-закладки. Это выяснили в ходе расследования сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.
В январе 2016 года оперативники задержали членов организованной преступной группы. При обыске у них было изъято более 1,5 килограммов наркотических средств. Кроме этого, у одного из обвиняемых обнаружен самодельный пистолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
За сбыт наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Обвиняемых заключили под стражу.
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