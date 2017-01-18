Директор волгоградской фирмы «сэкономил» на налогах 28 миллионов Просмотров: 0 Комментариев: 0

Васильев закупал зерновую продукцию у ряда физических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью, которые находились на упрощенной системе налогообложения либо являлись плательщиками сельскохозяйственного налога и, соответственно, были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). При этом в декларациях Васильев указывал не соответствующие действительности сведения о якобы уплаченном им при покупке зерна НДС, в связи с чем была существенно уменьшена налогооблагаемая база.

В результате ООО «Мираж» не уплатило НДС в сумме свыше 28,5 миллионов рублей. Однако свою вину Васильев не признает, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Урюпинский городской суд. Васильеву грозит до 6 лет лишения свободы. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, предварительное расследование проводило региональное СУ СКР. Прокуратура Волгоградской области обвинила директора ООО «Мираж» Александра Васильева в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2013-го по 2014 год он включал в декларации заведомо ложные сведения.Васильев закупал зерновую продукцию у ряда физических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью, которые находились на упрощенной системе налогообложения либо являлись плательщиками сельскохозяйственного налога и, соответственно, были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). При этом в декларациях Васильев указывал не соответствующие действительности сведения о якобы уплаченном им при покупке зерна НДС, в связи с чем была существенно уменьшена налогооблагаемая база.В результате ООО «Мираж» не уплатило НДС в сумме свыше 28,5 миллионов рублей. Однако свою вину Васильев не признает, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Урюпинский городской суд. Васильеву грозит до 6 лет лишения свободы. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом.Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, предварительное расследование проводило региональное СУ СКР.



