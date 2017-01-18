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Директор волгоградской фирмы «сэкономил» на налогах 28 миллионов

Сегодня, 16:49
Lopatin
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Директор волгоградской фирмы «сэкономил» на налогах 28 миллионовПрокуратура Волгоградской области обвинила директора ООО «Мираж» Александра Васильева в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2013-го по 2014 год он включал в декларации заведомо ложные сведения.
Васильев закупал зерновую продукцию у ряда физических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью, которые находились на упрощенной системе налогообложения либо являлись плательщиками сельскохозяйственного налога и, соответственно, были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). При этом в декларациях Васильев указывал не соответствующие действительности сведения о якобы уплаченном им при покупке зерна НДС, в связи с чем была существенно уменьшена налогооблагаемая база.
В результате ООО «Мираж» не уплатило НДС в сумме свыше 28,5 миллионов рублей. Однако свою вину Васильев не признает, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Урюпинский городской суд. Васильеву грозит до 6 лет лишения свободы. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, предварительное расследование проводило региональное СУ СКР.
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