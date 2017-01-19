Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

» » » Как украсть 8 миллионов и отсидеть меньше года

Как украсть 8 миллионов и отсидеть меньше года

Сегодня, 11:20
Reporter
Просмотров: 35
Комментариев: 0
Напомним, бывший исполнительный директор регионального фонда социальной поддержки населения Денис Землянский в марте 2016 года был осужден на два года с отбыванием срока заключения в колонии- поселении. Назначить Землянскому реальное наказание удалось только со второй попытки благодаря ходатайств обл. прокуратуры, поскольку Центральный суд вынес те же 2 года, но условно. Между тем проступки Землянского очень серьезны. Так следствием было установлено, что в 2010 году директор благотворительного фонда оформил сам себе беспроцентный займ на 800 тысяч рублей, после чего приобрел дорогую иномарку жене. Аппетиты Землянского росли, и в 2011 году он потратил уже более 5 миллионов рублей на строительство коттеджа. А через два года из кассы фонда Землянский взял 2,5 миллиона рублей- чтобы обставить новое жилище. Стоит отметить, что в основном фонд Землянского занимался договорами пожизненной ренты и по счетам проходили значительные суммы.
И вот 18 января стало известно, что Землянский на свободе- выездная коллегия Кировского районного суда сочла, что исправиться до конца Землянский способен и на воле. Таким образом Денис Землянский провел в федеральном казенном учреждении «Колонии-поселении №3» всего 10 месяцев, это лишь немногим более трети срока, положенного по приговору.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Ломбард «Центральный», уличенного в мошенничестве

Сотрудники исправительной колонии были уволены из-за создания VIP-комнат для осужденных

Прокуратура добилась отмены чрезмерного мягкого приговора риэлтору, похитившему почти 3 миллиона рублей

Обманутые вкладчики продолжают обращаться в ОВД

Убийцу тещи осудили на 14 лет

По подозрению в мошенничестве задержан директор ломбарда

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги