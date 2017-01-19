Как украсть 8 миллионов и отсидеть меньше года Просмотров: 35 Комментариев: 0

И вот 18 января стало известно, что Землянский на свободе- выездная коллегия Кировского районного суда сочла, что исправиться до конца Землянский способен и на воле. Таким образом Денис Землянский провел в федеральном казенном учреждении «Колонии-поселении №3» всего 10 месяцев, это лишь немногим более трети срока, положенного по приговору. Напомним, бывший исполнительный директор регионального фонда социальной поддержки населения Денис Землянский в марте 2016 года был осужден на два года с отбыванием срока заключения в колонии- поселении. Назначить Землянскому реальное наказание удалось только со второй попытки благодаря ходатайств обл. прокуратуры, поскольку Центральный суд вынес те же 2 года, но условно. Между тем проступки Землянского очень серьезны. Так следствием было установлено, что в 2010 году директор благотворительного фонда оформил сам себе беспроцентный займ на 800 тысяч рублей, после чего приобрел дорогую иномарку жене. Аппетиты Землянского росли, и в 2011 году он потратил уже более 5 миллионов рублей на строительство коттеджа. А через два года из кассы фонда Землянский взял 2,5 миллиона рублей- чтобы обставить новое жилище. Стоит отметить, что в основном фонд Землянского занимался договорами пожизненной ренты и по счетам проходили значительные суммы.И вот 18 января стало известно, что Землянский на свободе- выездная коллегия Кировского районного суда сочла, что исправиться до конца Землянский способен и на воле. Таким образом Денис Землянский провел в федеральном казенном учреждении «Колонии-поселении №3» всего 10 месяцев, это лишь немногим более трети срока, положенного по приговору.



