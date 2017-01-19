Областная прокуратура планирует обжаловать условно- досрочное освобождение Землянского

Напомним, бывший исполнительный директор регионального фонда социальной поддержки населения Денис Землянский, осужденный в марте 2016 года на два года заключения, накануне добился условно-досрочного освобождения. Однако, как рассказали журналистам «Новости Волгограда» в прокуратуре региона, радоваться Землянскому еще рано. Сторона обвинения, вероятнее всего, будет обжаловать УДО Землянского в областном суде. Сделать это необходимо в течение 10 дней, сейчас прокуроры определяются с содержанием апелляции. Таким образом, решение выездной коллегии Кировского районного суда пока в силу не вступило, а значит, осужденный по-прежнему находится на территории «Колонии-поселения №3». Кстати, однажды областной суд уже отменял решение нижестоящей инстанции, ужесточив наказание Землянскому и изменив ему условный срок на реальный.