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» » » Областная прокуратура планирует обжаловать условно- досрочное освобождение Землянского

Областная прокуратура планирует обжаловать условно- досрочное освобождение Землянского

Сегодня, 13:56
Reporter
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Напомним, бывший исполнительный директор регионального фонда социальной поддержки населения Денис Землянский, осужденный в марте 2016 года на два года заключения, накануне добился условно-досрочного освобождения. Однако, как рассказали журналистам «Новости Волгограда» в прокуратуре региона, радоваться Землянскому еще рано. Сторона обвинения, вероятнее всего, будет обжаловать УДО Землянского в областном суде. Сделать это необходимо в течение 10 дней, сейчас прокуроры определяются с содержанием апелляции. Таким образом, решение выездной коллегии Кировского районного суда пока в силу не вступило, а значит, осужденный по-прежнему находится на территории «Колонии-поселения №3». Кстати, однажды областной суд уже отменял решение нижестоящей инстанции, ужесточив наказание Землянскому и изменив ему условный срок на реальный.
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