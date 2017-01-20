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» » » Житель Волгограда поставил под угрозу гособоронзаказ, украв 7 миллионов рублей

Житель Волгограда поставил под угрозу гособоронзаказ, украв 7 миллионов рублей

Сегодня, 14:26
Reporter
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19 января Дзержинский городской суд арестовал директора волгоградского ООО, обвиняемого в мошенничестве. Прием сценарий аферы, придуманный мужчиной, вполне тянет на голливудский.
По версии следствия, мужчина решил принять участие в гособоронзаказе на поставку герметиков для одного из волгоградских оборонных предприятий. Для этого он разместил на портале госзакупок заявку и указал цену намного ниже заводской, что должно было гарантировать победу в торгах. В то же время, его сообщница закупила в Дзержинске партию жидкости внешне похожей на герметик и заказала соответствующие этикетки, а также подделала все необходимые документы. Затем злоумышленники поставили партию поддельной жидкости заказчику и получили за нее 6,865 млн. рублей. Заказчик быстро распознал подделку и обратился в правоохранительные органы. В итоге, как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мошенник был задержан и арестован на два месяца. Что же касается оборонзаказа, то он будет реализован с небольшой задержкой за счет других поставщиков.
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