В Волгограде директор детского центра платила зарплату своей безработной дочери Просмотров: 0 Комментариев: 0 В январе 2014 года чиновница приняла на работу в Центр детского творчества свою 31-летнюю дочь. Последняя якобы занимала должность методиста и педагога дополнительного образования. На работе молодая женщина даже не появлялась, а вот зарплату на карточку получала исправно, присвоив в общей сложности более 600 тыс. рублей. Преступная схема была вскрыта в ходе прокурорской проверки, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следственным отделом по Кировскому району СУ СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). А главе госучреждения инкриминируется еще и служебный подлог.



