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» » » В Волгограде завели дело на интернет-экстремиста

В Волгограде завели дело на интернет-экстремиста

Сегодня, 10:10
Reporter
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Подозреваемому 24- летнем жителю Волгоградской области вменяется сразу два эпизода экстремистских проявлений. Как становили следователи, в июне 2014 года и в апреле 2016 года со своего мобильного телефона он разместил в одной из социальных сетей графические и текстовые материалы с пропагандой радикального национализма и неонацизма по отношению к мигрантам из Азии и Кавказских республик. Чтобы доказать это, правоохранители привлекли экспертов, которые установили, что размещаемые на странице подозреваемого рисунки были направлены на возбуждение вражды и ненависти к указанным группам лиц. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему предстоит ответить по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети «Интернет»). Самая жестокая санкция этой стати- до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело расследуют следователи СУ СК региона.
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