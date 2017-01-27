В Волгограде завели дело на интернет-экстремиста Просмотров: 38 Комментариев: 0 Подозреваемому 24- летнем жителю Волгоградской области вменяется сразу два эпизода экстремистских проявлений. Как становили следователи, в июне 2014 года и в апреле 2016 года со своего мобильного телефона он разместил в одной из социальных сетей графические и текстовые материалы с пропагандой радикального национализма и неонацизма по отношению к мигрантам из Азии и Кавказских республик. Чтобы доказать это, правоохранители привлекли экспертов, которые установили, что размещаемые на странице подозреваемого рисунки были направлены на возбуждение вражды и ненависти к указанным группам лиц. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему предстоит ответить по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети «Интернет»). Самая жестокая санкция этой стати- до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело расследуют следователи СУ СК региона.



