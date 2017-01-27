В Волгограде руководство УК похитило 14 миллионов рублей Просмотров: 0 Комментариев: 0

Факт хищения выявили сотрудники отдела №8 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка. Оперативники выяснили, что руководитель управляющей компании действовал через аффилированные организации, заключая фиктивные договоры на выполнение работ по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов и уборке придомовых территорий.

Наряду с директором управляющей компании задержаны еще трое участников организованной группы, которые, по версии следствия, причастны к хищениям денежных средств. Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят под личный контроль руководством Главного Управления МВД России по Волгоградской области. Руководитель одной из управляющих компаний Волгограда похитил более 14 миллионов рублей, поступивших от жителей многоквартирных домов за оплату коммунальных услуг. Деньги должны были получить ресурсоснабжающие организации за предоставленные услуги по электроснабжению, отоплению, горячему водоснабжению и отведению стоков. Таким образом, этим предприятиям региона был причинен ущерб в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.Факт хищения выявили сотрудники отдела №8 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка. Оперативники выяснили, что руководитель управляющей компании действовал через аффилированные организации, заключая фиктивные договоры на выполнение работ по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов и уборке придомовых территорий.Наряду с директором управляющей компании задержаны еще трое участников организованной группы, которые, по версии следствия, причастны к хищениям денежных средств. Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят под личный контроль руководством Главного Управления МВД России по Волгоградской области.



