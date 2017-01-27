В столице российской провинции депутат погряз в любовных интригах Просмотров: 50 Комментариев: 0

Вот уже несколько дней самая популярная тема в разговорах и обсуждениях в соцсетях для жителей Урюпинска – это любовный скандал известного в городе депутата и бизнесмена Алексея Арбина. Над избранником от «Единой России» кто подшучивает, кто сочувствует и, что скрывать, многие завидуют его успехам у женщин. Кроме молодой жены к депутату нежные чувства, вероятно, питала 27-летняя подчиненная Елена С.. По крайней мере, после одного из корпоративов на природе летом прошлого года, когда уже почти все отдыхающие разъехались, девушка не поспешила домой к своему мужу-инвалиду, а осталась в малочисленной компании с депутатом, его братом и еще одной девушкой. Расслабиться на полную катушку оставшимся помешал муж Елены Сергей С., который нагрянул в интересный момент. Разговор по-мужски на удивление закончился не дракой, а договоренностью о финансовой компенсации за нарушение моральных норм. Не предавать историю огласке нежданный гость согласился за 400 тыс. рублей. Как сейчас сам признается Алексей Арбин, указанную сумму он мужчине передал. Однако аппетиты вымогателя росли. В начале этого года он потребовал сразу 7 миллионов за молчание. В результате депутат почувствовал себя уже не героем-любовником, а жертвой вымогательства и обратился в правоохранительные органы. При этом депутат отрицает какую-либо связь с Еленой С. кроме служебной. А вот доказательства вымогательства денег очевидные- подозреваемого задержали при передачи части взятки. Как стало известно агентству «Новости Волгограда» от знакомых задержанного, мужчина-инвалид (у него нет кистей рук) не собирался разводиться с женой, а на полученные деньги планировал купить квартиру в Подмосковье и уже там, подальше от позора, растить с Еленой их общую трехлетнюю дочь, однако, судьба распорядилась иначе. Сейчас Сергей С. находится под домашним арестом, ему вменяется вымогательство в особо крупном размере. Наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы. Вот уже несколько дней самая популярная тема в разговорах и обсуждениях в соцсетях для жителей Урюпинска – это любовный скандал известного в городе депутата и бизнесмена Алексея Арбина. Над избранником от «Единой России» кто подшучивает, кто сочувствует и, что скрывать, многие завидуют его успехам у женщин. Кроме молодой жены к депутату нежные чувства, вероятно, питала 27-летняя подчиненная Елена С.. По крайней мере, после одного из корпоративов на природе летом прошлого года, когда уже почти все отдыхающие разъехались, девушка не поспешила домой к своему мужу-инвалиду, а осталась в малочисленной компании с депутатом, его братом и еще одной девушкой. Расслабиться на полную катушку оставшимся помешал муж Елены Сергей С., который нагрянул в интересный момент. Разговор по-мужски на удивление закончился не дракой, а договоренностью о финансовой компенсации за нарушение моральных норм. Не предавать историю огласке нежданный гость согласился за 400 тыс. рублей. Как сейчас сам признается Алексей Арбин, указанную сумму он мужчине передал. Однако аппетиты вымогателя росли. В начале этого года он потребовал сразу 7 миллионов за молчание. В результате депутат почувствовал себя уже не героем-любовником, а жертвой вымогательства и обратился в правоохранительные органы. При этом депутат отрицает какую-либо связь с Еленой С. кроме служебной. А вот доказательства вымогательства денег очевидные- подозреваемого задержали при передачи части взятки. Как стало известно агентству «Новости Волгограда» от знакомых задержанного, мужчина-инвалид (у него нет кистей рук) не собирался разводиться с женой, а на полученные деньги планировал купить квартиру в Подмосковье и уже там, подальше от позора, растить с Еленой их общую трехлетнюю дочь, однако, судьба распорядилась иначе. Сейчас Сергей С. находится под домашним арестом, ему вменяется вымогательство в особо крупном размере. Наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы.



