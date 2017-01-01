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» » » Под Волгоградом злостный алиментщик пытался снять арест со своих счетов взяткой, алкоголем и конфетами

Под Волгоградом злостный алиментщик пытался снять арест со своих счетов взяткой, алкоголем и конфетами

Сегодня, 12:16
Reporter
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В Николаевском районе состоятельный селянин более года уклонялся от своих отцовских обязанностей в части содержания ребенка. За это время долг перед бывшей семьей превысил 50 тысяч рублей. На бедность и материальные трудности ссылаться должник не мог, поскольку на банковском счету у него хранилась куда более крупная сумма. Чтобы защитить интересы ребенка должника, судебные приставы после соответствующего решения суда арестовали счета неплательщика. Но и здесь подозреваемый мужчина захотел пойти в обход закона. Он предложил приставу-исполнителю взятку- 10 тыс. рублей за «разблокировку» счета. Указанную сумму вместе с подарочным набором, куда входили бутылка алкоголя и коробка конфет, подозреваемый положил на стол пристава. Сразу после этого мужчина был задержан полицейскими. На данный момент следователи СУ СК региона возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). За это деяние задержанном грозит наказание до 8 лет лишения свободы и штраф в 30-кратном размере взятки, то есть 300 тыс. рублей.
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