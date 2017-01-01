Трое волжан инсценировали ДТП, чтобы получить крупную страховку Просмотров: 1 Комментариев: 0

Позднее это все выяснили оперативные сотрудники Управления уголовного розыска Главка, после чего за мошенничество в сфере страхования было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования вина обвиняемых была доказана. Они дали признательные показания, возместив ущерб в полном объеме. Теперь их ждет наказание в виде крупного денежного штрафа либо лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В начале апреля 2016 года трое волжан, используя автомобили «ГАЗ-323820» и «Porsche Cayenne», инсценировали ДТП в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области. После чего 20-летний владелец иномарки обратился в страховую компанию, получив выплату на сумму более 370 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Позднее это все выяснили оперативные сотрудники Управления уголовного розыска Главка, после чего за мошенничество в сфере страхования было возбуждено уголовное дело.В ходе расследования вина обвиняемых была доказана. Они дали признательные показания, возместив ущерб в полном объеме. Теперь их ждет наказание в виде крупного денежного штрафа либо лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



